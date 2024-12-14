التحقيق مع عاطل لحيازته مخدر الحشيش في العجوزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع عاطل لحيازته  مخدر الحشيش في منطقة العجوزة.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

بلاغ بضبط عاطل

تمكن قسم شرطة العجوزة، من ضبط عاطل لحيازته على كمية من مخدر الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

مواد متعلقة

تفاصيل إصابة 4 في حريق شقة في الهرم

دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل شقة في العمرانية

استمرار حبس المتهم بسرقة مدرسة في الطالبية

استمرار حبس المتهم لحيازته مخدر الآيس في الوراق

استمرار حبس المتهمين بإدارة شركة دون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج بالعجوزة

صعق كهربائي.. تفاصيل مصرع شخص داخل عقار في الشيخ زايد

خلافات بينهم.. التحقيق في إصابة عدد من الأشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين بالعياط

حبس شخصين بإدارة شركة دون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج بالعجوزة

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × فولهام بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز