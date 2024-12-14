ختام فعاليات البرنامج التدريبي "القيادة والاشراف والتنظيم الاداري" لمسئولي خدمة المواطنين بصحة الدقهلية

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جانب من الورشة
جانب من الورشة

اختتمت مديرية الشئون الصحية بالدقهليه بالتنسيق مع  وزارة الصحة والسكان  فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين، تحت عنوان "القيادة والاشراف والتنظيم الاداري ".

يأتى  ذلك فى إطار  المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام البالغ باحتياجات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، واستكمالًا لسلسلة الإنجازات التي حققتها منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء،وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة،  واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحةبضرورة التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والاستثمار في العنصر البشري، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

استمرت الدورة على مدار 4 أيام تحت إشراف الأستاذ حسن مدين مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان،  والأستاذة هدي احمد مسؤل برنامج التدريب بادارة خدمة المواطنين بديوان عام  وزاره الصحة والسكان والمنسق الاعلامي لادارة خدمة المواطنين بالوزارة الاستاذه شيرين نعيم حافظ محمد.

تناول البرنامج التدريبي عدة محاضرات حول  التنمية الذاتية للمهارات الشخصية في بيئة العمل وكيفية بناء فريق ناجح علاوة  على دور الحوكمه والاستدامه فى العمل ودورها فى تعزيز رضا المواطنين  واستخدامها في حل المشكلات، ووضع الحلول المثلى لتفاديها في المستقبل.

حاضر بالدورة نخبة من المحاضرين من الادارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة فى مقدمتهم الأستاذ ايهاب ابراهيم عبد العظيم والأستاذ مصطفي رمضان والاستاذة صفاء علام علاوة على الاستاذة  هالة احمد سلطان

وفى ختام البرنامج التدريبى قدم  وكيل الوزارة  الشكر لادارة خدمة المواطنين والتدريب ولجميع القائمين والمشاركين في هذا العمل، وعلى رأسهم الدكتورة ولاء الرفاعى مدير إدارة خدمة المواطنيين على جهودهم المبذولة للإرتقاء بمستوى أداء العاملين.

جانب من الورشة

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إدارة خدمة المواطنين الاستثمار في العنصر البشري البرنامج التدريبى القيادة والإشراف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الشكاوي الحكومية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنسق الإعلامي المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بداية جديدة لبناء الإنسان توجيهات القيادة السياسية طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية نظومة الشكاوي الحكومية منظومة الشكاوى الحكومية

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