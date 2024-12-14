لاعب ميلان يعترض على اتهامات فونسيكا

رفض دافيدي كالابريا قائد ميلان الإيطالي الانتقادات التي واجهها عبر الإنترنت منذ تشكيك المدرب باولو فونسيكا في التزام بعض لاعبي الفريق بعد الفوز 2-1 على رد ستار بلغراد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

كالابريا: هناك مغلوطة حول فريق ميلان

ورغم أن فونسيكا لم يذكر أسماء، تعرض كالابريا وعدد قليل من زملائه لانتقادات من المشجعين.

وقضى كلابريا مسيرته الاحترافية بأكملها في صفوف ميلان.

وكتب قائد ميلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة: يتم تداول الكثير من المعلومات الخاطئة عني وعن فريقنا خلال الأيام القليلة الماضية. أخبار كاذبة لا‭‭ ‬‬معنى لها.

وأضاف: إنها لا تسبب سوى البلبلة والشقاق. أطالب باحترامي وتقدير جهودنا وتوقير النادي الذي نمثله.

وعانى كالابريا من العديد من الإصابات منذ العام الماضي وشارك في أربع مباريات فقط بالدوري هذا الموسم بسبب إصابات في العضلة الضامة وربلة الساق.

وختم اللاعب البالغ عمره 28 عامًا: ينصب تركيزنا على الملعب حيث نعمل كل يوم بأقصى قدر من الاحترافية من أجل التحسن.

ويستضيف ميلان، الذي يحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي، جنوى يوم الأحد.