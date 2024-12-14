جنح السنبلاوين تنظر قضية اتهام امام عاشور بالسب والشتم

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امام عاشور
امام عاشور

تنظر محكمة جنح السنبلاوين بالدقهلية، القضية المرفوعة ضد اللاعب إمام عاشور، والتى أقامها أحد جيرانه بعد أن قام "إمام "بالتعدى عليه بالسب والشتم من على حسابه الخاص، وذلك بعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

 

وأثناء الاحتفال بفوز الزمالك ذكر المجني عليه، اسم إمام عاشور وسخر منه لعدم نزوله المباراة، وعلل ذلك بأمر مسيئ لإمام، فقام إمام بالرد عليه وتوجيه السب له، فقام بتحرير محضر بالواقعة، وتم تحديد له جلسة بمحكمة جنح السنبلاوين
 

وتنظر القضية امام جنح السنبلاوين بحضور محامي المتهم والمجني عليه داخل قاعة المحكمة.

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