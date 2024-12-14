حبس المتهمين بإصابة عدد من الأشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين بالعياط

حوادث
ارشفية
ارشفية

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين في إصابة عدد من الأشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في العياط

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في إصابة عدد من الأشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين في العياط

مشاجرة في العياط

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بإحدى قرى العياط، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن أفراد من عائلتين تبادلوا الاعتداء، بسبب خلافات بينهم، أسفرت عن إصابة عدد من طرفي المشاجرة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، والقبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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خلافات بينهم.. التحقيق في إصابة عدد من الأشخاص خلال مشاجرة بين عائلتين بالعياط
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