باولو كامبوس لـ "الفجر الرياضي": الأهلي قادر على تخطي عقبة باتشوكا ومواجهة ريال مدريد في نهائي كأس الانتركونتيننتال

الفجر الرياضي
باولو كامبوس
باولو كامبوس

علق البرازيلي باولو كامبوس، مدرب ريال مدريد السابق، على مواجهة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي، اليوم السبت، في نصف نهائي كأس انتركونتيننتال.

ويعد البرازيلي باولو كامبوس والذي عمل كمدرب مساعد مع ريال مدريد في عام 2004 و2005، أحد أشهر المدربين في الوطن العربي، والذي نجح في قيادة العديد من الأندية والمنتخبات داخل الشرق الأوسط.

وقاد كامبوس العديد من التجارب التدريبية، من خلال تولى تدريب منتخبات قطر وغانا والكويت من قبل، وأيضًا قاد أندية النصر والهلال واتحاد جدة في السعودية، وفريق فلومينسي البرازيلي، بجانب بعض التجارب الأخرى.

تصريحات باولو كامبوس مع الفجر الرياضي

وقال كامبوس خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي": "ستكون مباراة مثيرة بين الأهلي وباتشوكا، لكن المارد الأحمر قادر على التأهل إلى المباراة النهائية ومواجهة ريال مدريد".

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وتابع: "اليوم سوف يتحدد كل شئ، التقنية المصرية في مواجهة القوة المكسيكية، وسأكون سعيد حال تأهل الأهلي ومواجهة ريال مدريد بالنهائي".

وأتم حديثه قائلًا: "الأهلي هو أعظم نادٍ في إفريقيا  والعالم العربي، خاصة بعد تأهله لكأس العالم للأندية 2025 والتي ستقام في أمريكا".

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