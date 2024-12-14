ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

حوادث
متهمين
متهمين


تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بالقليوبية.
وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة القليوبية، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها نظير مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما عدد من الأختام والأكلاشيهات لجهات وأسماء مختلفة، وعدد من التقارير والكروت والخطابات والكارنيهات ونماذج الكارنيهات، منسوب صدورها لجهات مختلفة "معدة للتزوير"، ومبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وطابعة، والأجهزة المستخدمة فى التزوير.. وبفحصها تبين احتواء الأجهزة الإلكترونية على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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