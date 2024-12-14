القبض على المتهمين بغسل 70 مليون جنيه بالقليوبية



اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية، حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل نحو 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 4 أشخاص “لهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظة القليوبية؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وأضافت التحريات بمحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.

وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.