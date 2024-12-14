بشرة خير.. تفاصيل أعمال صفاء أبو السعود الفنية في رمضان 2025

الفجر الفني
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أكدت الفنانة صفاء أبو السعود، خلال حضورها فعاليات ملتقى "أولادنا" لدعم ذوي الهمم، أن هذا الحدث يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة لها، حيث يجمع بين الإبداع والإرادة القوية، معربة عن سعادتها برؤية الأطفال ذوي الهمم يتقدمون عامًا بعد عام في مجالات مثل الغناء والعزف والحركة.

تصريحات صفاء أبو السعود 

 

وقالت أبو السعود خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد: "أنا بحب هذا الملتقى لأنه بيخليني أشوف المواهب النقية والقدرات اللي ربنا منحها للأطفال، وبشوف تقدم كبير في مهاراتهم، وده بيديني إحساس بالسعادة والفخر."

دمج أطفال ذوي الهمم في المجتمع 

 

وأشارت إلى أهمية دمج الأطفال ذوي الهمم في المجتمع، مؤكدة أن دعمهم يساهم في بناء جيل قوي وواثق من نفسه، مضيفة: "كنت سعيدة جدًا لما شفت أطفال بدأوا بمهارات بسيطة، وبعد فترة أصبحوا يقدمون عروضًا رائعة، الفن بيساهم في بناء الثقة بالنفس وتحقيق النجاح."

 

واعتبرت أبو السعود أن أعمالها الموجهة للأطفال كانت حجر الزاوية في مسيرتها الفنية. وذكرت مسرحية "صحصح لما ينجح" كأحد أبرز أعمالها، قائلة إنها حققت نجاحًا محليًا ودوليًا، حيث عُرضت المسرحية في الولايات المتحدة، والطفل جمهور ذكي جدًا، وبيتعلم بسرعة من خلال الفن.

 

وعن تجربتها الإعلامية، أوضحت أبو السعود أن النجاح يكمن في الصدق مع الجمهور واحترام الضيوف، معلقة:" الإعلامي الناجح هو اللي يكون صادق وأمين في تعامله مع ضيوفه وجمهوره، دايمًا كنت بدي للضيف حرية التعبير، وأحترم رأيه حتى لو كان مختلفًا".

 

مسلسل إذاعي لصفاء أبو السعود رمضان 2025

 

واختتمت قائلة: أحضر لمسلسل إذاعي جديد بعنوان "بشرة خير" سيُذاع في شهر رمضان القادم، معبرة عن حماسها لعودتها للإذاعة بعد غياب طويل.

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