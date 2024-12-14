مفاجأة.. هذا المدرب يرفض عرض الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجديد بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز لتدريب الفتح السعودي.

وقال عبدالهادي ببرنامجه اللعيب عبر قناة mbc masr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تواصل مع عدد كبير من المدربين وعقد معهم اجتماعات عبر تطبيق زووم ولكن للاسف كل المحاولات فشلت وخاصة لوضعهم سقف محدد ولم يتناسب مع الاسماء التي كانت مرشحة لخلافة جوميز".

وأضاف: "الأسماء التي كان يريد مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التعاقد معها كبيرة ودربت أندية كبيرة وتحتاج لمبالغ وعروض محددة والوحيد الذي تم ارسال عرض رسمي له هو ميكالي مقابل 60 ألف دولار بالست شهور الأولى والسنة بعد نهاية الموسم 90 ألف دولار والسنة اللي بعدها سنتين ونص بنحو 100 ألف وتم رفضه من قبل المدرب البرازيلي".

واختتم: "مجلس اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبو ريدة يتم التواصل معه من قبل الزمالك وهم لا يمانعون تدريب ميكالي لهم ويبقى المرشح الأقرب هو جروس لأنهم يريدون مدرب عمل بمصر وتم غلق ملف كيروش وكوبر وسيتم النظر بالسير الذاتية المقدمة لهم".

