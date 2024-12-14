شقق الإسكان الاجتماعي 2024 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بالتزامن مع قرب انتهاء فترة التقديم على تقديم تلك الشقق.

شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وتساءل الرأي العام المصري عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 وذلك لمعرفة الطريقة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة الطلبات التي تم تقديمها من قبل المواطنيين.

خطوات الاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وفيما يلي يقدم "الفجر" الخطوات التي يمكن الاعتماد عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024، بعد زيادة عمليات البحث عنها:

الدخول إلى موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

الضغط على أيقونة استعلام عن وحدات سكنية.

اختيار المشروع السكني والمحافظة التابع إليها.

إدخال كافة البيانات لطلب تخصيص وحدة سكنية بدقة.

الضغط على كلمة استعلام لعرض نتيجة الطلب.

ستظهر نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرفض أو القبول.

أرقام للاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أرقام الخط الساخن للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 بالرقم القومي خلال الرسائل النصية عبر رقم 1124، على أن يتم خصم 3 جنيهات من رصيد المستخدم.

كما أتاحت أيضا آلية الاستعلام عن حالة طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي لجميع المتقدمين بالرقم القومي من خلال الاتصال بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على رقمي الخط الساخن التاليين 1188 من أي هاتف محمول، و090071117 من أي خط أرضي.

آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تقرير رسمي لها، عن آخر موعد للتقديم لشقق الإسكان يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، بدلا من الثلاثاء 24 ديسمبر، أذ تقرر مد فترة شراء كراسات الشروط لتعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت.

