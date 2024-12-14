البدر يبحث مع ابن جلوي تطوير الألعاب المائية ويهنئ السعودية والمغرب باستضافة المونديال

أعرب رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية الشيخ خالد البدر الصباح عن سعادته البالغة بفوز المملكة العربية السعودية بتنظيم كأس العالم لكرة القدم للمنتخبات ٢٠٣٥ مضيفا أن هذا الفوز يعد تأكيد واضحا من قبل المنظمات الرياضية الدولية على مكانة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقدرتها على تنظيم مثل هذه الأحداث الرياضية الهامة والتطور المميز في قطاعات عديدة وضعت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولي بين الدول المتقدمة لاستضافة البطولة

كما تقدم بالتهنئة إلى المملكة المغربية على فوزها بتنظيم البطولة في نسخة ٢٠٣٠ مشاركة مع إسبانيا والبرتغال.

وعلى هامش زيارته إلى المجر لحضور منافسات بطولة العالم للسباحة التقى البدر الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعوديةحيث تناول اللقاء مناقشة عددا من الموضوعات التي تهم الشأن الرياضي على المستوى القاري والدولي

وأكد البدر أن اللقاء مع الأمير فهد بن جلوي جاء مثمرا حيث تم بحث سبل التعاون وتبادل الرؤى بين الاتحاد الآسيوي للألعاب المائية واللجنة الأولمبية السعودية بما يحقق الهدف المنشود في كيفية النهوض بالألعاب المائية والارتقاء بها وذلك في ظل حرص نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية على أن تواصل المملكة نهضتها الرياضية في جميع الألعاب في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

كما التقى البدر رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة الرومانية الصربي نناد الاوفيش،كما التقى في وقت لاحق وزير الرياضة والشباب المكسيكي وتناولت اللقاءات الشأن الرياضي والقضايا المشتركة.