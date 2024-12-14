جهود قطاع الأمن العام بالمحافظات خلال 24 ساعة



شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 152 سلاحا ناريا، و513 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألفا و134 حكما قضائيا متنوعا.

واستهدفت الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 137 متهما، بحوزتهم 152 سلاحًا ناريا، شملوا 11 بندقية آلية، و22 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و115 فرد محلي الصنع، و255 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة و231 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 86 ألفا و134 حكما قضائيا متنوعا، شملت 363 حكم جنايات، و27 ألفا و590 حكم حبس جزئي، و4542 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و230 حكم غرامات و11 ألفًا و319 حكم مخالفات.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 513 قضية مخدرات، ضمت 556 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 32.3 كجم من مخدر البانجو، و451.4 كجم من مخدر الحشيش، و21.9 كجم من مخدر الهيروين، و25.5 كجم من مخدر الهيدرو، و3.8 كجم من مخدر الأستروكس، و1.8 كجم من مخدر البودر، و7.5 كجم من مخدر الأيس، و9.4 كجم من مخدر الشابو، و600 جرام من مخدر الفيرجينيا و4158 قرصا مخدرا.

كما أسفرت جهود الحملة في مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 8 متهمين، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 19 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 254 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 25 ألفا و943 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين، عن فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 حالة منهم.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت 19 متهما، ارتكبوا 10 حوادث متنوعة.. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.