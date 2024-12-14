وزارة الداخلية تعقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات لتوعيتهم بمخاطر المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية؛ لتعريفهم بمخاطر تعاطي المواد المخدرة، خاصةً المستحدثة منها وتأثيراتها السلبية وخطورتها على فئتهم العمرية.

كما شملت اللقاءات - التي استهدفت طلبة المرحلتين "الإعدادية - الثانوية"، والجامعات - توضيح العديد من النقاط المتعلقة بالمواد المخدرة، وطرق الوقاية منها، كما تم عرض عدة فيديوهات تسجيلية لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى ضبط العديد من القضايا، والتى توضح مدى قدرة الأجهزة الأمنية على التصدي لمحاولات ترويج المواد المخدرة… وقد لاقت تلك المبادرة إشادة واستحسان من العاملين بوزارة التربية والتعليم.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التوعية بمخاطر المواد المخدرة، لما لها من خطورة بالغة وآثار سلبية تلقي بظلالها على المجتمع، بالإضافة إلى حرص الوزارة على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار المخدرات.