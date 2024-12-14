دعما للقطاع السياحي محافظ الأقصر يوجه بإنارة معبد الأقصر يوميا لمده 4 ساعات على نفقة المحافظة

محافظات
بوابة الفجر

 

 

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بإنارة معبد الأقصر يوميا من الساعة 8 مساء حتى الساعة 12 صباحا ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة، وذلك في اطار دعم وتنشيط القطاع السياحي بمحافظة الأقصر والجهود المبذولة لاستقبال الموسم السياحي بما يتناسب مع مكانة الأقصر العالمية.


جدير بالذكر أنه خلال شهر يوليو 2024، وفور تولي محافظ الأقصر منصبه وبدء جولاته بالمناطق الأثرية، أصدر المحافظ تعليماته بإنارة جبل البر الغربى بالأقصر يوميًا بدءًا من الساعة 8 مساءً وحتى 12 صباحًا، ليكون استهلاك الإنارة العامة لمدة 4 ساعات على نفقة المحافظة.

 

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