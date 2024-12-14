ضبط المتهمين بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم



تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط عاطلين بالفيوم؛ لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية، وبحوزتهما كميات كبيرة من الألعاب النارية، تقدر قيمتها المالية بأكثر من مليوني جنيه.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد أكدت قيام عاطلين بإدارة ورشتين بمسكنهما لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، ومديرية أمن الفيوم، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بداخل الورشتين المُشار إليهما.. وبحوزتهما 445 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام والأنواع والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2،225 مليون جنيه… وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.