بعد عودتها من البحر الأحمر شاهيناز العقاد عضو لجنة تحكيم بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

تشارك المنتجة شاهيناز العقاد في الدورة السادسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، كعضو لجنة تحكيم الأفلام في مسابقة الأفلام الدولية، والتي تضم كل من الفنانة بشرى، المخرج أمير رمسيس، وأعربت العقاد عن سعادتها بمشاركتها لأول مرة في المهرجان الذى يعد فرصة كبيرة لإبراز المواهب الشبابية، وتسليط الضوء عليهم في مجال الأفلام القصيرة، والذي يساهم في تعزيز صناعة السينما القصيرة المصرية.

استعداد شاهيناز العقاد لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير



وتأتي مشاركة شاهيناز العقاد في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بعد أيام من عودتها من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، حيث شاركت هذا العام في سوق المهرجان لاول مرة خلال فعاليات هذه الدورة من مهرجان، وهي المرة الاولي لها لعدم مشاركتها بفيلم سينمائي، موضحة أنها تستعد لموسم عام 2025 بعدد من الأفلام السينمائية والأعمال التليفزيونية، والتي كشفت عن جزء منها في السوق.

مشاركات فعالة لمهرجان البحر الأحمر



وأشارت العقاد إنها شاركت فى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي منذ دورته الأولي، من خلال العديد من الأفلام مثل "بنات عبدالرحمن، صالون هدي"، وفي حفل الختام بفيلم "برة المنهج" بطولة الفنان ماجد الكدواني واخراج عمرو سلامة، وفي الدورة الماضية من خلال فيلم "أنف وثلاث عيون"، مشددة علي أن دورات مهرجان البحر الأحمر لا تخلو من مشاركتها الفعالة بشكل دائم.



وعن أعمالها الجديدة التي أعلنت عنها في السوق هي فيلم "رزق الهبل" من بطولة مني زكي، محمد شاهين، طه الدسوقي ورحمه أحمد، وآخرين وهو من تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح، ويشارك في الانتاج rise studios وفيلم كلينك.

فيلم "صيف 67"



بالاضافة إلي فيلم فيلم "صيف 67" وهو إنتاج مصري، فرنسي، بالإضافة إلى النمسا، والسويد، وبطولة كل من نيللي كريم، أمير المصري، فاليري باشنر، صبري فواز، أحمد كمال، كريم قاسم، خالد مختار، أحمد الأزعر، شريف الدسوقي، وتشارك في إنتاج الفيلم مع فيلم كلينك كل من إنتاج سينينوفو، فيلم أيه جي، فيلم سكوير، وفوكس إن ذا سنو.

فيلم "نجوى اللي في الخامس"



كما أعلنت عن فيلم "نجوى اللي في الخامس" وهو من تأليف جورج عزمي ورشة الكوبانية لتطوير المحتوى الإبداعي ومن إخراج سارة نوح، إلي جانب فيلم "١٠١" من تاليف لانا الجندي واخراج محمد بكير، إلي جانب فيلم "منكر وشفيق" وهو من بطولة الفنان أكرم حسني وتأليف جورج عزمي.