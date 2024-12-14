"محافظ سوهاج": إحالة كل من يثبت تورطه للتحقيق في تخصيص وحدات سكن كريم

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محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

  قرر اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وقف استكمال إجراءات تسليم الوحدات السكنية لمشروع " سكن كريم "، بالوحدات المحلية السبعة " طما، المراغة، ساقلتة، المنشاة، جرجا، البلينا، دار السلام "، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه النتائج الأولية للجنة التظلمات التي أمر المحافظ بتشكيلها من وجود بعض المخالفات التي شابت إجراءات قبول طلبات المتقدمين للقرعة العلنية.

وقد أكد المحافظ أنه سيحيل كل من يثبت تورطه في تخصيص وحدات دون وجه حق أو التلاعب في إجراءات التخصيص إلى جهات التحقيق لإعمال شئونها.

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