ضبط 49 سلاحا ناريا في حملة أمنية موسعة بأسيوط

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

 

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مراكز وأقسام شرطة مديرية أمن أسيوط - عن ضبط 45 شخصا، منهم 15 لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 49 قطعة سلاح ناري متنوعة، شملت 9 بنادق آلية، و16 بندقية خرطوش، و24 فردا محليا، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.
كما أسفرت الحملة عن ضبط 16 قضية اتجار في المواد المخدرة، بإجمالي 17 متهما، منهم 6 لهم معلومات جنائية، ضبط بحوزتهم 10.2 كجم من مخدر الحشيش، و3.6 كجم من مخدر الشابو، و1.1 كجم من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، فضلا عن تنفيذ 311 حكما قضائيا متنوعا.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.

حوادث الفجر اتجار فى المواد المخدرة استمرار الحملات إدارة البحث الجنائي
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