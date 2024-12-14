ضبط كميات من المواد المخدرة بدمياط وأسوان

حوادث
قوة أمنية
قوة أمنية

 

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 7 قضايا اتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.5 كجم، وكمية من مخدر البانجو وزنت 11.5 كجم، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 9.5 كجم، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 7 متهمين، منهم 6 لهم معلومات جنائية.
كما أسفرت جهود الحملة - بمديرية أمن أسوان - عن ضبط 8 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.1 كجم، وكمية من مخدر البانجو وزنت 3.5 كجم، وكمية من مخدري الهيروين، والشابو، بحوزة 10 متهمين، منهم 4 لهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 606 أحكام قضائية متنوعة، وكذا ضبط 3 بنادق آلية، وطبنجة، و2 فرد محلي، و3 خزن آلية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.

حوادث الفجر اتجار فى المواد المخدرة استمرار الحملات الإتجار في المواد المخدرة
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