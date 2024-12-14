حصاد 2024.. مصر تستضيف معرض الكتاب الدولي بمشاركة 50 دولة

أعلنت مصر نجاحها في استضافة معرض الكتاب الدولي لعام 2024، بمشاركة واسعة من 50 دولة حول العالم، ليكون الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة.

شهد المعرض الذي أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، حضورًا لافتًا من دور النشر والمؤسسات الثقافية، وعكس تنوعًا غنيًا في الإنتاج الأدبي والفكري.

جذب مشاركات دولية مميزة

استقطب المعرض مشاركات من دول عربية وأجنبية، حيث شاركت دور نشر من أوروبا، آسيا، وإفريقيا، بالإضافة إلى دول الخليج.

وركزت فعالياته على تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب من خلال ندوات أدبية وورش عمل حضرها نخبة من الكتاب والمثقفين العالميين.

كما شهد جناح ضيف الشرف، وهو دولة إيطاليا هذا العام، فعاليات مميزة، تضمنت عرضًا للتراث الأدبي الإيطالي وترجمة العديد من الأعمال إلى اللغة العربية.

إطلاق مبادرات ثقافية جديدة

شهد المعرض إطلاق عدة مبادرات ثقافية تهدف إلى تعزيز القراءة والإبداع، ومن أبرزها، مبادرة “كتاب لكل مواطن”، التي قدمت إصدارات بأسعار رمزية لتشجيع المواطنين على اقتناء الكتب.

كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة “ترجم”، التي تسعى لترجمة الأعمال الأدبية العالمية إلى العربية لتوسيع آفاق القراء.

دعم دور النشر المحلية

ركز المعرض على دعم دور النشر المصرية وتشجيعها على التوسع في الأسواق العالمية، وتم تخصيص مساحة واسعة لدور النشر المستقلة، مع تقديم تسهيلات في تكاليف المشاركة.

كما شهدت النسخة الحالية من المعرض تعاونًا بين دور النشر المحلية والدولية لإنتاج أعمال مشتركة، ما يعزز من مكانة مصر كمركز ثقافي عالمي.

إقبال جماهيري واسع

حقق المعرض إقبالًا كبيرًا من الزوار، حيث تجاوز عدد الحضور مليوني شخص خلال فترة انعقاده، وتنوع الجمهور بين الأطفال، الشباب، والعائلات، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لجذب جميع الفئات العمرية.

وتم تخصيص أنشطة للأطفال مثل ورش الرسم والحكي، مما ساهم في خلق تجربة تعليمية ممتعة للصغار.

رؤية مستقبلية

تعكس استضافة مصر لمعرض الكتاب الدولي التزامها بتعزيز دور الثقافة كركيزة أساسية للتنمية، ويأتي هذا الحدث ضمن رؤية أوسع تهدف إلى جعل مصر مركزًا للفعاليات الثقافية الدولية.

ومع النجاح الكبير الذي حققه المعرض هذا العام، تخطط الحكومة لتوسيع نطاق المشاركات والفعاليات في الدورات القادمة، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الكتاب.