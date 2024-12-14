ظهور أول لهذا اللاعب.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا

حدد الناقد الرياضي إيهاب الخطيب ملامح تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الذي سيلعب به أمام باتشوكا المكسيكي اليوم بقيادة السويسري مارسيل كولر.

ملامح تشكيل الأهلي لمباراة باتشوكا

وقال الخطيب ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "التشكيل الأقرب للأهلي أمام باتشوكا هو بحراسة المرمى محمد الشناوي وخط الدفاع سيكون رامي ربيعة وأشرف داري قلب دفاع وعمر كمال عبدالواحد ظهير أيمن ويحيي عطية الله ظهير أيسر".

وأضاف: "وسيكون خط الوسط أكرم توفيق وإمام عاشور ومروان عطية وأمامهم طاهر محمد طاهر ورضا سليم ووسام أبو علي وكان هناك تفكير أن أكرم يكون باك يمين والسولية يلعب بنص الملعب وذلك نظرا لتقديم رضا سليم أداء جيد بالتدريبات وعندما شارك باخر مباراة وتعافى داري وعودته وتالقه فقد يمنحه كولر الفرصة الأولى".

واختتم: "إذا قام السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي باعطاء الفرصة للمغربي أشرف داري لن تكون مفاجأة ومخاطرة لأنه يتمرن مع الفريق دائما والفارق الوحيد فقط هو لعب 90 دقيقة والظهور الأول له بالملعب وأشرف داري لم يشارك ولكنه ليس بعيد عن المشاركة خاصة لخطورة خط الهجوم لباتشوكا والادريسي بالتحديد والأهلي هيضغط من أول دقيقة".