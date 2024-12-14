الخطيب يحذر لاعبي الأهلي قبل لقاء باتشوكا.. تفاصيل

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على الاجتماع مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وتحذيرهم من الاعتراض على حكم مباراة الفريق أمام باتشوكا المكسيكي الليلة، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وطلب رئيس الأهلي من اللاعبين عدم الاعتراض على حكم المباراة أو الحديث معه بشكل غير لائق يعرض الفريق لأي عقوبات والحصول على بطاقات صفراء، ما يحد من خطورة الفريق خوفًا من الحصول على الكارت الأحمر.

من ناحية أخرى، يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة باتشوكا المكسيكي من أجل مراجعة خطة المباراة.

وحدد مارسيل كولر المدير الفني، الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة موعدًا لوصول حافلة الفريق إلى ملعب مباراة باتشوكا المكسيكي في العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة الفريقين الليلة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة اليوم في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "974" في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يلتقي الأهلي مع باتشوكا في نصف نهائي البطولة القارية.

وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات "beIN Sports" وقنوات "الكأس" القطرية، حيث تم تخصيص قناتي "beIN Sports 2" و"الكأس 5" لنقل أحداث المباراة مباشرة.

وسيعتمد كولر في الجهة اليمنى على اللاعب أكرم توفيق، بينما يتكون الخط الهجومي من ثلاثي مكون من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ووسام أبو علي.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي على النحو التالي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

- خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا.

- خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

