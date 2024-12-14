حصاد 2024.. افتتاح أكبر مجمع رياضي في صعيد مصر يعزز التنمية الرياضية والترفيهية

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أكبر مجمع رياضي في
أكبر مجمع رياضي في صعيد مصر

شهد عام 2024 افتتاح أكبر مجمع رياضي في صعيد مصر، في خطوة تعد نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية الرياضية والترفيهية في المنطقة، ويقع هذا المجمع في محافظة قنا، ويمتد على مساحة 8700 متر مربع، ليكون مركزًا رياضيًا وترفيهيًا متكاملًا يخدم سكان صعيد مصر، ويسهم في تعزيز الأنشطة الرياضية والترفيهية.

يوفر مرافق رياضية متطورة

تم إنشاء المجمع ليشمل مجموعة واسعة من المرافق الرياضية الحديثة، ويحتوي على ملاعب رياضية متعددة الأغراض، صالات مغلقة للألعاب الجماعية مثل كرة السلة والطائرة، ومجمع سباحة أولمبي متكامل يضم حمامات سباحة للرجال والنساء والأطفال، ومرافق لممارسة رياضة الغوص والغطس، كما يوفر المجمع صالات رياضية متخصصة مثل صالات اللياقة البدنية وملاعب الاسكواش.

يدعم الأنشطة الترفيهية والاجتماعية

لم يقتصر المجمع على الأنشطة الرياضية فقط، بل شمل أيضًا مناطق ترفيهية مثل مدينة ملاهي، دور سينما، أكوا بارك، ومول تجاري، بالإضافة إلى ذلك، يضم المجمع شاليهات فندقية وقاعات مناسبات مجهزة لاستضافة مختلف الفعاليات الاجتماعية، مما يجعله وجهة شاملة تجمع بين الرياضة والترفيه.

يعزز التنمية المستدامة في صعيد مصر

يأتي هذا المشروع ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق النائية، حيث يسهم في جذب السكان إلى المدن الجديدة وتوفير بيئة حضرية متكاملة. كما يهدف إلى دعم المواهب الرياضية في صعيد مصر، وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة، بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة والأنشطة الاجتماعية.

يدار بكفاءة عالية

أُنشئ المجمع ليعمل وفق أعلى معايير الكفاءة، حيث يدار من قبل فريق من المتخصصين والفنيين لتقديم خدمات متكاملة. كما يضم عيادة طبية مجهزة لتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة للرياضيين.

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