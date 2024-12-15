حصاد 2024.. توسع شبكة الطرق والكباري لتحسين التنقل بين المحافظات

شهد عام 2024 إنجازات ملحوظة في تطوير شبكة الطرق والكباري في مصر، ضمن استراتيجية شاملة لتحسين البنية التحتية ودعم التنمية المستدامة، يأتي هذا التوسع في إطار جهود الدولة لتعزيز الترابط بين المحافظات، تقليل زمن التنقل، ودعم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

يربط المحافظات بشبكة حديثة

نفذت الحكومة مشروعات طموحة لتوسيع شبكة الطرق، حيث جرى إنشاء ورفع كفاءة مئات الكيلومترات من الطرق الرئيسية والفرعية.

تضمنت المشروعات إنشاء طرق جديدة تربط بين المدن الصناعية والمناطق الزراعية، مثل الطريق الذي يربط محافظات الصعيد بالدلتا، ما يعزز التجارة الداخلية وسهولة نقل البضائع.

يقلل الازدحام ويحسن السلامة

عملت الدولة على تنفيذ كباري علوية في المناطق المزدحمة، خاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية، لتخفيف الضغط المروري وتحسين تدفق السيارات.

كما شملت المشروعات تطوير تقاطعات الطرق لتقليل الحوادث، وتوفير ممرات خاصة للمشاة والدراجات، ما يضمن سلامة المواطنين.

يدعم الاقتصاد ويخلق فرص عمل

ساهمت هذه المشروعات في خلق آلاف فرص العمل في قطاع الإنشاءات والخدمات المرتبطة به، كما أدت إلى تعزيز الاستثمار في المناطق النائية، حيث أصبح الوصول إليها أكثر سهولة.

يعد مشروع الطريق الساحلي الدولي مثالًا بارزًا على ذلك، إذ يربط بين مدن الساحل الشمالي ويدعم الأنشطة السياحية.

يستخدم تقنيات حديثة

تم تنفيذ المشروعات باستخدام تقنيات متقدمة في تصميم الطرق وإنشائها، بما في ذلك أنظمة الإنارة الذكية والمراقبة بالكاميرات لضمان السلامة على الطرق، كما جرى تطبيق معايير الاستدامة البيئية في جميع مراحل التنفيذ.

رؤية مصر 2030

يأتي هذا التوسع في إطار رؤية مصر 2030 لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية، من المتوقع أن تسهم هذه المشروعات في تقليل تكلفة النقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجستية، ما يدفع عجلة النمو الاقتصادي ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات.