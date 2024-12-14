"محافظ سوهاج ": زيادة معدلات الانتهاء من ملفات التصالح على مخالفات البناء بسوهاج

محافظات
السكرتير العام
السكرتير العام

أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن المحافظة قد انتهت من تحويل 25500 طلب من القانون 17 القديم إلى القانون ١187 الجديد، كما تم عقد لجان البت على مدار اليوم مما أسفر عن تقدم ملحوظ فى إنهاء ملفات التصالح للمواطنين، وكذلك فى إطار خطة الدولة للانتهاء من هذا الملف، وتحقيقا لاستقرار الملكية للمواطنين وتقنين أوضاعهم، والتيسير فى إجراءات إدخال المرافق والاستفادة من رفع القيمة السوقية للعقار بعد التصالح عليه.

وقد أوضح المحافظ أنه يتم المتابعة المستمرة من خلال الزيارات الدورية والمفاجئة لضمان سير العمل في تلقي طلبات التصالح، مؤكدًا على إصدار توجيهاته لجميع رؤساء الوحدات المحلية بتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع التأكيد على عدم رفض أي طلب إلا بعد استنفاذ جميع الحلول القانونية المتاحة.

ومن جانبه أكد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام ورئيس اللجنة العليا للتصالح أنه تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ اتخذت المحافظة مجموعة من الإجراءات التى ساهمت فى التيسير على المواطنين، ومن ثم زيادة معدلات الإنجاز فى ملف التصالح، ومن بينها التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لإنجاز جميع الطلبات في أسرع وقت ممكن، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل، لافتًا إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة تعمل على مدار الأسبوع حتى الساعة الخامسة مساءً لاستقبال طلبات التصالح، والبت فيها بما يضمن إنهاء الإجراءات المطلوبة بأسرع وقت ممكن، كما أتاحت المحافظة استقبال طلبات التصالح بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وأضاف أن عدد الطلبات المقدمة في سوهاج قد بلغ 31500 طلب،  وقد تم إصدار  2150 نموذج "8" و3300 نموذج "7" حتى الآن، فيما انتهت اللجان من البت فى 8500 طلب.

سوهاج محافظ سوهاج تسليم عقود التصالح السكرتير العام

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