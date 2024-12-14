أصابة 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف المحيط بالمنيا

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بوابة الفجر

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف المحيط في محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة. 
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بمصرف المحيط أمام قرية الشيخ علاء  التابعة إداريا لمركز المنيا، نتيجة اختلال عجلة القيادة.
عل

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص وهم: سيد فولي علي، 51 سنة، عامل، مانجه رجب عبد الحميد، 43 سنة، ربة منزل، علي سيد فولي، 16 سنة، طالب،  سوسن سيد فولي، 21 سنة، ياسمين، 19 سنة، شهد مقيمين جميعا بمركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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