تاريخ المواجهات المصرية في البطولات الإفريقية على مدار 40 عامًا قبل صدام الزمالك والمصري

صدام مصري بنكهة إفريقية يجمع فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية 2024 – 2025.

الزمالك يدخل المباراة وفي جعبته 4 نقاط جمعها من فوز على بلاك بولز بالجولة الأولى 2-0، ثم التعادل 2-2 مع إنيمبا النيجيري بالجولة الثانية من منافسات دور المجموعات.

فيما استهل المصري مشواره بدور المجموعات بفوز مستحق على إنيمبا بهدفين دون رد، وسقط في فخ التعادل في اللحظات الأخيرة أمام بلاك بولز 1-1 بالجولة الثانية.

تاريخ المواجهات المصرية في البطولات القارية

وتحمل مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية رقم 27 في تاريخ المواجهات المصرية الخالصة في بطولات إفريقيا على مدار التاريخ حيث سبقها 26 مواجهة جاءت كالآتي:

الأهلي – المقاولون 1984

قص الأهلي والمقاولون شريط المواجهات المصرية بالبطولات الإفريقية في نصف نهائي كأس الكؤوس 1984، وانتهت المباراتين بالتعادل سلبيًا و1-1 على الترتيب، وتفوق الأحمر مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج ملعبه.

الأهلي – الإسماعيلي 1986

في نسخة كأس الكؤوس 1986 تجدد الصدام المصري ولكن هذه المرة بين الأهلي والإسماعيلي وحسم التعادل السلبي لقاء الذهاب، فيما تعادل الفريقين 1-1 بالإسماعيلية ليصعد الأحمر إلى النهائي مجددًا.

الأهلي – الزمالك 1994

اصطدم الأهلي بغريمه الزمالك في السوبر الإفريقية 1994 في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا وفاز الأبيض بهدف أيمن منصور.

الزمالك – المقاولون 1997

تقابل الزمالك مع المقاولون العرب في كأس السوبر الإفريقي 1997 وانتهت المباراة بالتعادل وحسم الأبيض اللقب بركلات الترجيح 4 – 2.

الإسماعيلي – المقاولون 2005

في بطولة الكونفدرالية 2005 تقابل الإسماعيلي مع المقاولون وفاز الدراويش 3-2 في الجبل الأخضر، فيما فاز ذئاب الجبل 1-0 بالإسماعيلية.

الأهلي – الزمالك 2005

تفوق الأهلي على الزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال 2005، في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-1 ليتأهل المارد الأحمر إلى نهائي البطولة.

الأهلي – الزمالك 2008

حقق الأهلي الفوز على الزمالك في اللقاء الأول بدور المجموعات 2008 بهدفين مقابل هدف، بينما تنتهي المباراة الثانية بالتعادل الإيجابي 2-2 في لقاء مثير.

الأهلي – الإسماعيلي 2010

التقى الأهلي مع نظيره الإسماعيلي في نسخة دوري أبطال إفريقيا 2010، وفاز الأحمر 2-1 في الذهاب وتلقى هزيمة قاسية في مباراة الإياب 4-2.

الأهلي – الزمالك 2012

في دور المجموعات الإفريقي 2012، تفوق الأهلي على الزمالك 1-0 بهدف لمحمد أبو تريكة، بينما تعادل الفريقان 1-1 في المباراة الثانية.

الأهلي – الزمالك 2013

التعادل 1-1 يسيطر على أولى مواجهات دور المجموعات بدوري الأبطال عام 2013 بين الأهلي والزمالك، بينما حقق الأهلي فوزًا كبيرًا 4-2 في مباراة الجولة الخامسة.

المصري – بيراميدز 2020

تفوق بيراميدز على نظيره المصري في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية 2020، بالفوز عليه 2-1، 2-0 بالترتيب.

الأهلي – الزمالك 2020

التقى الأهلي والزمالك في نهائي القرن على لقب دوري أبطال إفريقيا 2020 وتفوق المارد الأحمر 2-1 وتوج بلقب البطولة.

بيراميدز – فيوتشر 2023

التقى بيراميدز مع فيوتشر في الكونفدرالية عام 2023 وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 وفاز السماوي 2-1 في الإياب.

الزمالك – فيوتشر 2024

تقابل الزمالك مع فيوتشر (مودرن سبورت حاليا) في ربع نهائي الكونفدرالية وفاز الأبيض 2-1 في الذهاب وحسم التعادل 1-1 مباراة الإياب.

الأهلي – الزمالك 2024

آخر المواجهات المصرية بالبطولات القارية جمعت الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي وحسم التعادل الإيجابي 1-1 المباراة قبل أن يتوج الأبيض باللقب بركلات الترجيح.