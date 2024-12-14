وفاة شخص وإصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

توفي شخص فيما أصيب 7 أشخاص آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات بلاغا بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 7 إخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.



وتم نقل المصابين لمستشفى العدوه لتلقي العلاج، ونقل المتوفي إلى ثلاثة حفظ الموتي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.