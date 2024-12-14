محافظ الدقهلية: رفع 670 طن مخلفات بلدية وأتربة وناتج تقليم أشجار بالمنصورة وطلخا

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جانب من حملة النظافة
جانب من حملة النظافة بالمنصورة وطلخا

المركز الإعلامي 
لمحافظة الدقهلية


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تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال منظومة النظافة والمخلفات الصلبة والتي قامت برفع 670 طن مخلفات بلدية ومخلفات هدم ومباني وأتربة وناتج تقليم أشجار بالمنطقة المركزية وتشمل حي شرق وحي غرب ومدينتي المنصورة وطلخا،وأكد أن أعمال النظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تشغيل 3 شركات كنس وتجميع قمامة، وتشغيل 680 عامل و150سائق على مدار ثلاث ورديات،
وأضاف أنه يتفقد يوميا حالة النظافة العامة بشوارع المدينة وغيرها حرصا على المظهر الجمالي للشوارع وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين،وكلف الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمتابعة أعمال شركات النظافة المكلفة بكنس الشوارع بحي شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا،واستمرار تشغيل المكنسيات بالطرق والشوارع الرئيسية لرفع كافة الأتربة.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن أعمال النظافة اليومية بالمنطقة المركزية تجري بالتنسيق بين الإدارة ورؤساء حي شرق وحي غرب المنصورة ومدينتي المنصورة وطلخا لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

وأشار إلى أنه إلى جانب أعمال النظافة تم تقليم الأشجار بشارع الجيش وسعد زغلول وحديقة شجرة الدر والحدائق المفتوحة بالإضافة إلى تسليك بالوعات الأمطار بالشوارع الرئيسية استعدادا لموسم الشتاء، كما تم رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع الجمهورية والمشاية والمدير والإمام محمد عبده والدراسات وترعة المنصورية وعبد السلام عارف والجيش ورفع الأتربة من كوبري سندوب وشارع سعد زغلول وشوارع مدينة طلخا.

محافظ الدقهلية: رفع 670 طن مخلفات بلدية وأتربة وناتج تقليم أشجار

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