إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

شهد طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية منشاة الجمال باتجاه مركز طامية، بمحافظة الفيوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب مما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية منشاة الجمال، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية منشاة الجمال وذلك بسبب السرعة الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فاتسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وذلك لتلقي العلاج اللازم.

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.