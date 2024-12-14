إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

محافظات
اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

شهد طريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية منشاة الجمال باتجاه مركز طامية، بمحافظة الفيوم، حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب مما تسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.

 

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة طاميه يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية منشاة الجمال، بدائرة المركز، ووجود مصابين.

 

وعلي الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد مدخل قرية منشاة الجمال وذلك بسبب السرعة الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فاتسبب في إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وذلك لتلقي العلاج اللازم.

 

تحرير محضر بالواقعة

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

 

 

 

 

 

 

إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم إصابة 6 أشخاص حادث انقلاب انقلاب سيارة طريق اسيوط الصحراوى
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال