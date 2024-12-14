محافظ المنوفية..توزيع أكثر من 9 ألاف طن أسمدة وإصدار 831 ترخيص مشروع زراعي وتطهير 10 كم مساقي

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جانب من التطهير
جانب من التطهير

تلقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرا عن جهود مديرية الزراعة خلال الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري في المتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقى الخصوصية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث أشار المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 10 كيلو و800 متر من المساقي الخصوصية لخدمة 1083 فدان زراعي وشملت تطهير تعاوني وذاتي وتحسين بعدد من المراكز والمدن والقرى ومن بينها مركز طهواى بأشمون، زاوية البقلي بالشهداء، ميت الكرام بتلا، سبك الضحاك بالباجور، السكريه بشبين الكوم، طنبشا ببركة السبع، لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على الصالح العام.
وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة فقد تم الإنتهاء من توزيع 9 ألف و910 طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي في الأول من أكتوبر وحتى 10 ديسمبر 2024، مؤكدًا علي توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يزيد عن 16026 طن و700 ك يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة علي المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين 
وعلى صعيد آخر، وتنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية، فقد أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تمت الموافقة على استخراج 831 ترخيص خلال عام 2024 لمصانع ومحلات أعلاف ومزارع دواجن ومواشى ومناحل ومراكز تجميع البان ومستلزمات انتاج، وعمل معاينات لعدد 13 مزرعة ( دواجن، ماشية، مصانع ) لدراستها تمهيدًا للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط المقررة،  وكذا المرور على 6 آلاف و263 فدان حدائق فاكهة وخضروات للنهوض بكافة المحاصيل وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة، كما تم عقد 34 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في كافة المجالات الزراعية.
من جانبه أكد محافظ المنوفية  على أنه لا يدخر جهدا في تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية ودعم صغار المزارعين والمربين، لافتا إلى أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين وتقديم كافة التوصيات الفنية اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية وكذا الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها لرفع مستوى الفلاح.

ابراهيم ابو ليمون الثروة الحيواني بركة السبع دعم صغار المزارعين وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية
Elfagr.org

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