18 ديسمبر.. دعوى كابتن رضا عبد العال ضد قناة النهار

تنظر المحكمة الاقتصادية بجلسة 18 ديسمبر المقبل أولي جلسات دعوي فى القضية المرفوعة من رضا عبد العال لاعب كرة القدم السابق ضد قناة النهار والاعلامى تامر امين، القضية التى أثارت الكثير من الجدل تتعلق بتصريحات أدلى بها تامر أمين خلال برنامجة "اخر النهار" واعتبرها رضا عبد العال سبا وقذفا وذلك بعد انتهاء جلسة المناقشة مع الخبير وجاري إيداع تقريره.



تفاصيل الدعوى

عندما أتخذ رضا عبدالعال الإجراءات القانونية اللازمة بأن قدم مقطعًا من البرنامج كدليل على ادعاءاته وفى المقابل حضر المستشار هيثم عباس، محامى قناة النهار،الذى قدم دعوى فرعية ضد عبد العال بسبب منشور على فيسبوك اعتبروه مسيئا.