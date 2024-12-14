‏البيان الختامي لاجتماع العقبة بشأن سوريا يؤكد الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم كل العون له واحترام إرادته

عربي ودولي
بوابة الفجر

أكد ‏البيان الختامي لاجتماع العقبة بشأن سوريا، الوقوف إلى جانب الشعب السوري وتقديم كل العون له واحترام إرادته.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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