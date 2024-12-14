عاجل.. تأجيل محاكمة 22 متهما بخلية القاهرة الجديدة الإرهابية للشهود





قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 22 متهم في أكبر خلية ارهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهم محبوس و4 هاربين والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية القاهرة الجديدة الإرهابية ".. لجلسة 5 أبريل المقبل للشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وذلك في القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وبرقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.



وجاءت نص الاتهامات الموجهة للمتهمين كالأتي:

حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام ۲۰۱٤ حتى ۲۰۲۱/۱۱/۲۳ بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأخريات بجمهورية مصر العربية

أولا: المتهمون من الأول وحتى العاشر:

تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا: المتهمون من الحادي عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: المتهمون من الثالث حتى الثامن والعاشر والحادي عشر، ومن الرابع عشر حتى السابع عشر والحادي والعشرين والثاني والعشرين أيضًا: ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة. موضوع الاتهام الوارد بالبندِ أولا. ببيانات ومعلومات وأموال، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، ووفروا ملاذ آمن لأعضائها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاءت قائمة أسماء المتهمين كالأتي:

محمد عبد الرحمن المرسي رمضان السن ٦٩ - طبيب "محبوس" ومحمد طه أحمد محمد وهدان السن ٥٥. أستاذ جامعي "محبوس" وأحمد علي أحمد إسماعيل السن -٥٨ مهندس مدني "محبوس" وصالح عبد العزيز محمد محمد صالح السن ٥٦ حاصل على بكالوريوس علوم "هارب" ومحمد عبد المجيد محمد مصطفي السن ٥٨ مدرس "هارب" وأحمد سالم عبد الوهاب السيد السن -٥٨ مدرس "هارب" وأسامة السيد حسانين موسي السن ٥٥. مدرس "محبوس" وعبد المنعم جابر طلب محمد وأسمه الحركي "موسي ورشيد" السن ٤٧ - مهندس "هارب" ومحمد فوزي أبو ضيف محمد السن ٥٠ موظف "محبوس" ونجيب أحمد نبيه نجيب خليفة السن ٥٥ مدرس ومحمد سيد إبراهيم البطل السن ٣٥ محاسب "محبوس" وأنور علي محمد البنا السن ٥٧ فني "محبوس" وأسامة محمد محمد عبيد السن ٥٧ طبيب "محبوس" ومجدي السيد هلال عوض الله سالم السن ٤٣ محاسب "محبوس" وصابر عزت صابر عبد الجليل السن ۳۹. محاسب "محبوس" ومحمد عبد الجليل سلامة محمود السن ٥٨ بالمعاش "محبوس" وعفيفي حسين عفيفي حسن الأحمر السن ٦١ مهندس بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات "محبوس" وإسماعيل حلمي إسماعيل محمد السن ٤٩ - مدرس "محبوس" وفتحي محمد الطاهر الأنور محمد غياتي السن ٥٥. مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات تعمير القاهرة "محبوس" ووليد محمد توفيق بشير السن ٥٧ محامي "محبوس" ومحمد أحمد عبد الرسول غيضان السن ٤٩ - أخصائي أول بالنبك الزراعي المصري "محبوس" ونبيل محمد محمود عبد العال السن ٤٣ مالك مكتب استيراد وتصدير "محبوس".



كانت قد أمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 22 منهم في أكبر خلية ارهابية بالقاهرة الجديدة.. إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 18 متهم على ذمة القضية.

كما أمرت بإلقاء القبض على 4 متهمين هاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية وبندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.

