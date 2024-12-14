للمرة الثانية..نشوب حريق فى منزل بقرية زنارة بالمنوفية

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جانب من الحريق
جانب من الحريق

نشب منذ قليل حريق هائل فى منزل بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية على الفور تم إبلاغ مركز الشرطة.

فيما تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بنشوب حريق فى منزل مواطن يدعي حمدي ا.ش بقرية زنارة تم الدفع بسيارة مطافي واسعاف وقوات أمنية وتم السيطرة على الحريق وتحرير محضر بالواقعة. 

فيما أفاد أحد أهالي القرية أن الحريق قضي على جميع اثاث المنزل مشيرا أن الشقة التى احترقت بالكامل كان يسكن بها عريس جديد وان الحريق قد حدث أيضا منذ 7 أعوام فى هذا المنزل.

السيطرة على الحريق مدير أمن المنوفية محافظة المنوفية

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