محافظ الغربية يتابع تطوير كورنيش كفر الزيات

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جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

 

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الأعمال الجارية لاستكمال تطوير كورنيش كفر الزيات، في خطوة تهدف إلى تحويله إلى متنفس حضري متكامل يلبي احتياجات سكان المدينة والزوار على حد سواء، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين المظهر الحضري وتعزيز الجاذبية السياحية لكفر الزيات، مما يعكس اهتمام القيادة بتنمية البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

وخلال متابعته شدد الجندي على ضرورة تنفيذ المشروع وفق تخطيط حضري متكامل يعكس الجمال الطبيعي للكورنيش ويعزز من جاذبيته. وأشار إلى أن أعمال التطوير تتضمن عدة جوانب، من بينها زيادة المساحات الخضراء، حيث سيتم زرع أنواع جديدة من الأشجار والشجيرات لتوفير ظل طبيعي للمناطق العامة، مما سيخلق بيئة مريحة وجاذبة للزوار. كما سيتم تزويد الكورنيش بمقاعد وأماكن جلوس مريحة، لضمان راحة الزائرين في أثناء التجول أو الاستراحة، بالإضافة إلى توفير مناطق مخصصة لألعاب الأطفال والمسطحات المائية التي ستضفي لمسة من الحيوية على المكان.

 

وأكد الجندي أن الإضاءة ستكون من العناصر الأساسية في المشروع، حيث سيتم تركيب أعمدة إضاءة حديثة تضمن توزيعًا مثاليًا للضوء في جميع أنحاء الكورنيش، مما سيعزز الأمان ليلًا ويوفر أجواءً مميزة للمواطنين والزوار. وأضاف: “إن تطوير الكورنيش جزء لا يتجزأ من رؤية المحافظة لتحسين المظهر الحضري للمدينة وجعلها وجهة سياحية كما ستسهم في خلق بيئة حضارية تلبي تطلعات أهالي كفر الزيات وتوفر لهم جودة حياة متميزة.”

محافظ الغربية تطوير كورنيش كفر الزيات

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