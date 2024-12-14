استعد للعام الجديد.. رسائل تهنئة بالسنة الجديدة 2025

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السنة الجديدة 2025
السنة الجديدة 2025

العام الجديد أو السنة الجديدة 2025 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع قرب انتهاء العام الحالي 2024.

 

السنة الجديدة 2025

وتزايدت عمليات بحث المصريين عن السنة الجديدة 2025 وذلك لمعرفة أبرز رسائل التهنئة التي يمكن إرسالها للتهنئة بالعام الميلادي الجديد.

 

رسائل تهنئة بالسنة الجديدة 2025

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبزز رسائل تهنئة بالسنة الجديدة 2025 التي يمكن تبادلها بين المواطنين بعضهم البعض خلال الأيام الحالية:

  • سنة جديدة تعني فرصًا جديدة، أتمنى لك سنة مليئة بالإنجازات.
  • عام جديد، صفحة بيضاء مليئة بالفرص، كل عام وأنت بخير.
  • أتمنى أن تحقق كل ما تتمناه في عام 2025، وأنت تستحق الأفضل دائمًا.
  • مع بداية عام جديد، أتمنى لك الفرح والنجاح في كل شيء.
  • كل عام وأنت في أفضل حال، وكل سنة وأنت تحقق نجاحات أكبر.
  • في عام 2025، أتمنى لك السعادة التي لا تنتهي والفرح الذي يملأ قلبك.
  • سنة جديدة مليئة بالإنجازات والأمل، أتمنى لك التوفيق.
  • أتمنى لك عامًا جديدًا مليئًا بالفرح والإنجازات المبهرة.
  • في هذا العام الجديد، أدعو الله أن يحقق لك كل ما تتمنى.
  • سنة جديدة تبدأ اليوم، أتمنى لك فيها السعادة الدائمة.
  • مع حلول عام 2025، أتمنى لك عامًا مليئًا بالنجاحات والسعادة.
  • سنة جديدة أمل جديد، أتمنى لك التوفيق في كل خطوة تخطوها.
  • كل عام وأنت أسعد الناس، سنة جديدة مليئة بالأمل والفرح.
  • أتمنى لك عامًا مليئًا بالتحديات التي تحقق لك النجاح والسعادة.
  • عام جديد، بداية جديدة، مليئة بالفرح والإنجازات.

 

موعد السنة الجديدة 2025

وتبدأ السنة الجديدة يوم 1 من شهر يناير، ومن المقرر أن يوافق سنة الجديدة يوم 1 يناير 2023 يوم أربعاء من أيام الأسبوع.

وعقب أول أسبوع من السنة الجديدة تنطلق أعياد الميلاد أو الكريسماس وهو ثاني أهم الأعياد الدينية في القبطية، ويحتفل الأقباط بهذا العيد في يوم 7 يناير من كل عام، ويبدأ الاحتفال بداية من يوم 25 نوفمبر، حيث يكون موعد الصوم وينتهي في منتصف ليلة 7 يناير بالإفطار. 
 

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