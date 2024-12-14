للمرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث تجمهر البدرشين لأول فبراير

قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمود أحمد عبد العاطي صالح بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث تجمهر البدرشين " .. لجلسة 1 فبراير المقبل للمرافعة

والجدير بالذكر ان المتهم صادر ضده حكم غيابي بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية في القضيه وتم القاء القبض عليه وقام باعاده اجراءات لمحاكمته امام الدائره التي اصدرت قرارها المتقدم

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين في اتهامهما بالتجمهر واحراز الأسلحة بدائرة البدرشين في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.