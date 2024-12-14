وزير الخارجية والهجرة يشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربية حول سوريا في العقبة

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الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي - وزير الخارجية والهجرة


شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم ١٤ ديسمبر في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا والذي عقد بمدينة العقبة بالأردن.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، استعرض الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الوقوف بجانب الشعب السوري في هذا الظرف الدقيق، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، ودعم مؤسسات الدولة لتعزيز قدراتها للقيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري.

وزير الخارجية يشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا

وأشار الوزير، إلى أهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية سورية خالصة تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.  

كما أكد الوزير عبد العاطي، رفض مصر الكامل لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وأدان احتلال إسرائيل للأراضي السورية، وانتهاك اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي. 

االدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

كما أدان الغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية.

 

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