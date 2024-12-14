"خصوصا كبار السن".. حبس المتهمة بالاحتيال وسرقة المواطنين بشبرا



قررت نيابة شبرا مصر حبس مسجلة خطر لسرقتها المواطنين بمنطقة شبرا مصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تعود الواقعة عندما تم ضبط سيدة " لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة شبرا، لقيامها بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى والإستيلاء منهم على كروت الفيزا خاصتهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال وإستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى بأسلوب "المغافلة"، وعُثر بحوزتها على (كمية من المشغولات الذهبية "تم شرائها من متحصلات وقائع السرقة" - مبلغ مالى - عدد من كروت الفيزا "2 كارت خاصين بالمتهمةبهما مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة" وعدد أخر من كروت الفيزا بأسماء أشخاص مختلفة)، وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.