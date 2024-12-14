مدرب آرسنال يطالب بتقليص مدة المباريات

الفجر الرياضي
أرتيتا
أرتيتا

كشف ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن وجود "احتمال حقيقي جدًا" أن يتم تقليص مدة المباراة لمواجهة ازدحام جدول المباريات.

أرتيتا: لا بد من تقليص مدة المباراة

وزاد عدد مباريات دوري أبطال أوروبا من ست مباريات إلى ثماني هذا الموسم، وحذر رودري، لاعب مانشستر سيتي، قبل إصابته في الرباط الصليبي الأمامي، والذي أنهى موسمه، من إمكانية أن يضطر اللاعبون لتنظيم إضراب إذا استمرت أجندة المباريات في الزيادة.

ووصف جورين تيمبر، مدافع أرسنال، الذي غاب لتسعة أشهر في الموسم الماضي بسبب إصابة في الركبة، أجندة المباريات الحالية بالخطيرة.

وأثار أرتيتا، قبل مواجهة فريقه مع إيفرتون في وقت لاحق يوم السبت على ملعب الإمارات، احتمالية تقليل مدة المباراة من 90 دقيقة.

وعند سؤاله عن كيفية تطور كرة القدم في المستقبل، قال المدرب الإسباني: ستكون مقيدة للغاية ومرتبطة بشدة باللوائح والقواعد الجديدة.

وأضاف: بسبب عدد المباريات التي يتعين علينا خوضها، فإن نوع الفريق الذي ستحظى به سيكون أمرا حيويًا.

txt

ظهور أول لهذا اللاعب.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام باتشوكا

txt

صلاح يعاتب زميله في ليفربول بسبب احتفال

بعدها طرح على أرتيتا إمكانية تقصير المباريات لتجنب الإصابات في ظل زيادة عدد المباريات.

وأجاب: هذا خيار. قمنا بتغيير شكل دوري أبطال أوروبا، للعب المزيد من المباريات على أرضنا وخارجها، لذلك أعتقد أن هذا احتمال حقيقي جدًا.

ارتيتا مدرب ارسنال آرسنال الإنجليزي ارسنال جدول المباريات دوري أبطال أوروبا مباريات دوري أبطال أوروبا ميكيل ارتيتا

مواد متعلقة

اتهام جارناتشو بتسريب تشكيل مانشستر يونايتد

موعد مباراة تشيلسي القادمة عقب الفوز على أستانا والقنوات الناقلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي وباتشوكا | بطولة كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال