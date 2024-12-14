حبس كروان مشاكل 4 شهور بتهمة سب ريهام سعيد

عاقبت محكمة جنح حدائق القبة، بحبس التيك توكر "كروان مشاكل" أربع أشهر، في اتهامه بسب الإعلامية ريهام سعيد.



وكانت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة، رفضت الاستشكال المقدم من كروان مشاكل، على خلفية اتهامه بقضايا أخرى، وأيدت الحكم الصادر ضده بالحبس 4 أشهر.

وقضت محكمة جنح حدائق القبة في وقت سابق بالحبس لمدة 3 أشهر لكروان مشاكل، بعد تقدم دفاع الشخص الذى تم تهديده الخصم في الدعوى، برفع دعوى قضائية رقم 12160 لسنة 2023 ضده يتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير به على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تهديده بشكل مباشر له بالخطف.



ورفضت محكمة جنح حدائق القبة في وقت سابق، المعارضة المقدمة من "التيك توكر" كروان مشاكل وتأييد الحكم الصادر ضده بالحبس 3 أشهر في قضية حيازة سلاح أبيض.