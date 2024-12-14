5 يناير.. أولى جلسات محاكمة فاطمة عجلان بتهمة النصب والاحتيال

حددت محكمة جنح مصر الجديدة جلسة 5 يناير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة فاطمة ياسين عجلان بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ 200 مليون جنيه.

وأحال المستشار وهبه عنتر مدير نيابة مصر الجديدة في وقت سابق السيدة فاطمة الزهراء عجلان للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 10711 لسنة 2024 جنح مصر الجديدة.

حيث توصلت التحقيقات إلى إستيلاء المشكو في حقها على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه طلبة رجب طلبة يونس و كان ذلك بالاحتيال تسلب بعض ثروته وذلك بأن استعملت طرقًا احتيالية من شأنها إيهامه بمشروع كاذب وحصلت من المجنى عليه على تلك المبالغ بناء على ذلك الإيهام

وكان دفاع الشاكى قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتضرر فيه بأن المشكو في حقها وهو السيدة فاطمة الزهراء ياسين عجلان قد اختلست 200 مليون جنيه من اموال الشاكي بالإشتراك مع آخرين وذلك بعد ان قام الشاكي بسداد قيمة الأسهم إلى المشكو في حقها ولم يقم المشكو في حقها بنقل ملكية الأسهم المباعه إلى الشاكي حتى تاريخه بل الأكثر من ذلك اتجاه نية المشكو في حقها إلى انكار توقيعه علي عقود بيع الأسهم ورفع دعوي قضائية ينكر فيها توقيعه إلى ان المحكمة قد تيقنت بأن المشكو في حقه هو الصادر عنه أوامر البيع بعد ان تم احالة الدعوي إلى الخبراء والتي اثبتت توقيعها علي أوامر البيع.

وحيث إنه والحال كذلك فإنه يحق للشاكي تحريك البلاغ الماثل بطلب إجراء تحقيق حول واقعة اختلاس امواله واستيفاء ما يلزم بالنسبة لها بأجراء تحريات جهة البحث وسماع الشهود ثم تقديم المشكو فى حقهم ومن عوانهم للمحاكمة بتهمة الاستيلاء علي اموال الشاكي.

الجدير بالذكر أن المتهمة فاطمة الزهراء عجلان تشغل منصب مسئول القطاع الزراعي بالبنك الدولي وصادر بحقها عدد من الأحكام القضائية بالحبس في قضايا نصب واحتيال