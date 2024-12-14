نهلة سلامة تكشف سر اختفائها عن الساحة الفنية: "استراحة محارب وعدت بقوة"

تحدثت الفنانة نهلة سلامة بصراحة عن اختفائها الأخير من المشهد الفني، وأوضحت الأسباب التي دفعتها للابتعاد لفترة، رغم نجاح أعمالها الأخيرة، مثل مسلسل "حضرة العمدة" الذي عرض في رمضان 2023، ومسلسل "أرواح خفية" الذي طُرح على إحدى المنصات الإلكترونية في بداية عام 2024.

أثارا تصريحات نهلة سلامة اهتمام الجمهور، خاصة مع إعلانها عن عودتها بقوة إلى الساحة الفنية.

الهجوم الشرس وقرار الابتعاد



كشفت نهلة سلامة في تصريحات تلفزيونية لها أن اختفاءها في الفترة الماضية كان بسبب الهجوم الحاد الذي تعرضت له عقب مشاركتها في مسلسلي "حضرة العمدة" و"أرواح خفية"، إلى جانب الجدل الذي أثاره ظهورها في أحد المهرجانات المصرية.

وقالت: "قررت الابتعاد وأخذ استراحة محارب لأبتعد عن الضغوط وأراجع نفسي".

وأكدت أنها اتخذت قرارًا بالعودة تدريجيًا للساحة الفنية، معبرة عن أملها في تلقي عروض مميزة للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل أو تقديم أعمال سينمائية جديدة.

التحدي في مسلسل "حضرة العمدة"

أعربت نهلة سلامة عن تقديرها الكبير للمخرج عادل أديب، مشيرة إلى أنه دائمًا يختار لها أدوارًا مليئة بالتحديات.

وأضافت: "كنت خائفة جدًا قبل بدء تصوير دوري في مسلسل 'حضرة العمدة'، وطلبت جلسات تنسيق مع المخرج لتجاوز هذا الخوف، وأتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم الشخصية".

شخصية حقيقية بملامح الواقع

أوضحت نهلة أنها قدمت في "حضرة العمدة" شخصية تمثل شريحة حقيقية من المجتمع، بجوانبها الإيجابية والسلبية. وأكدت أنها تعرضت لهجوم عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دورها، لكنها اختارت عدم الالتفات إلى الانتقادات السلبية. وقالت: "أنا بحتسب كل هذا عند الله، وأتمنى أن أكون قد نلت حسنات بسبب هذا الهجوم".

تفاصيل مسلسل "حضرة العمدة"

يُعد مسلسل "حضرة العمدة" من أبرز الأعمال التي شاركت فيها نهلة سلامة مؤخرًا، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم روبى، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبد الله، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبد العزيز، وإدوارد. المسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

عودة جديدة ورغبة في التميز

أكدت نهلة سلامة أنها تستعد حاليًا للعودة إلى الأضواء من خلال أعمال جديدة، وتأمل أن تقدم أدوارًا مميزة تليق بمسيرتها الفنية الطويلة. وأعربت عن تفاؤلها بما تحمله الفترة المقبلة، سواء في الدراما أو السينما.

