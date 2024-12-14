تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ماينز في الدوري الألماني

أعلن بايرن ميونخ عن تشكيل الفريق لمواجهة ماينز بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 33 نقطة من 13 مباراة، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات ولم يخسر أي مباراة في البوندزليجا حتى الآن.



بينما يحتل ماينز المركز التاسع في جدول البوندزليجا برصيد 19 نقطة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 4 مباريات في الدوري الألماني حتى الآن في الموسم الحالي.



من المقرر أن يخوض بايرن المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بيريتز.

الدفاع: مين جاي، دير، لايمر، جوريرو.

الوسط: كيميتش، بافلوفيتش وموسيالا.

الهجوم: أوليز، مولر، ساني.