بعد عزله.. من هو رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول؟

خلال الساعات القليلة الماضية صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، لصالح عزل الرئيس يون سيوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في البلاد.

وجاء قرار العزل بعد تصويت حاسم في الجمعية الوطنية، ليتم تعليق مهام الرئيس "يون" فور تسليم قرار العزل إلى مكتبه الرئاسي.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول الرئيس المعزول يون سوك يول من خلال هذا التقرير.



من هو يون سوك يول؟

يون سوك يول (من مواليد 18 ديسمبر 1960، هو محامي كوري، ورئيس كوريا الجنوبية، بعد فوزه بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وإقرار منافسه لي جاي ميونغ بالهزيمة.

ولد في سول، والتحق بجامعة سول الحكومية، بصفته المدعي العام الرئيسي في كوريا الجنوبية، لعب يون دورًا رئيسيًا في إدانة الرئيسة السابقة بارك غن هي بتهمة إساءة استخدام السلطة.

وهو عضو في حزب سلطة الشعب المحافظ، هزم يون مرشح الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ في الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية عام 2022، وتولى منصب الرئيس في 10 مايو 2022.

مواقف سياسية تثير الجدل

يون سوك يول، الرئيس الحالي لكوريا الجنوبية، يصف نفسه بأنه "محافظ"، ويعتبر كتاب الاقتصادي ميلتون فريدمان "حرية الاختيار" مؤثرًا رئيسيًا في تشكيل رؤيته لليبرالية الاقتصادية.

يعارض يون تدخل الدولة في الاقتصاد، وأعلن في سبتمبر 2021 عن خطط لمطالبة الولايات المتحدة بإعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية في كوريا الجنوبية لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية، وهو اقتراح قوبل برفض أمريكي وصيني.



تعرض يون لانتقادات من خصومه السياسيين الذين وصفوه بـ "الشعبوي اليميني المتطرف".

فقد اتهمه سيم سانغ جونغ، مرشح حزب العدالة اليساري، وحزب سلطة الشعب الذي يتزعمه، بتبني سياسات شعبوية كما وصفه كيم دونغ يون، المرشح المستقل للرئاسة، بأنه "شعبوي".

في المقابل، رفض يون هذه الاتهامات، موجهًا نفس الوصف لمنافسه في انتخابات 2022، لي جاي ميونغ.



على المستوى المحلي، أعلن يون عن خطط لإلغاء نظام العمل بحد أقصى 52 ساعة أسبوعيًا وإلغاء الحد الأدنى للأجور.

كما دعا إلى إلغاء وزارة المرأة والأسرة، وهو ما أثار غضب المنظمات النسوية التي وصفت سياساته بـ "الكراهية ضد النساء"، ومع ذلك، لقيت دعوته دعمًا من الشباب الذكور الذين يعرفون بـ "إيدنام".



أعرب يون عن دعمه لتوسيع نشر منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد" في كوريا الجنوبية، وهو موقف يعكس توجهاته لتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة.

كما صرح بأنه سيعفو عن الرئيسين السابقين لي ميونغ باك وبارك غن هي إذا فاز بالرئاسة، وهو ما نفذه جزئيًا لاحقًا بعد انتخابه.

سياسات يون سوك يول تعكس توجهًا محافظًا ممزوجًا بجرأة في اتخاذ مواقف سياسية واجتماعية مثيرة للجدل، ما جعل فترته الرئاسية محط أنظار محلية ودولية.



حياته الشخصية



يون متزوج من كيم كون هوي منذ عام 2012، وهي رئيسة شركة متخصصة في المعارض الفنية.



الجوائز

• جائزة الشخصية الشجاعة (2023)

• تايم 100 (2022)



• وسام الصليب الأكبر لجوقة الشرف

• وسام استحقاق الجمهورية الإيطالية

• نيشان الحمام

• نيشان العقاب الأبيض

• نيشان موكونغوة الأعظم

• وسام أسد هولندا