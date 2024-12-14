أبو الغيط: هدف اجتماع العقبة دعم الشعب السوري وتطلعاته إلي مستقبل أفضل

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: "في  العقبة نجتمع في إطار لجنة الاتصال الوزارية العربية الخاصة بسوريا والهدف هو دعم الشعب السوري وتطلعاته إلى مستقبل أفضل.

وأضاف أبو الغيط، عبر حسابه على موقع إكس، أن المرحلة الانتقالية هامة وحساسة ومن المهم أن تكون شاملة وتعكس تنوع المجتمع السوري.

وتابع: "نتطلع إلى العمل مع السوريين من أجل مرحلة انتقالية ناجحة ونشجع الجميع علي تبني الحوار وإعلاء مصلحة الوطن.

وأكد علي محورية مبدأ وحدة سوريا وسيادتها وتكامل أراضيها.

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