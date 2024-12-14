أحمد مكي يساند محمد سلام في مسلسل "كارثة طبيعية"

يواصل الفنان محمد سلام، تصوير مشاهد مسلسله الجديد “كارثة طبيعية”، الذي يعد أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما، ويعتبر عودة للساحة الفنية بعد فترة من الغياب، ومن المقرر عرضه خلال أول 2025 عبر منصة watch it.

وانضم مؤخرًا الفنان أحمد مكي لمشاركة الفنان محمد سلام كضيف شرف في أولى تجاربه في البطولة الدرامية المطلقة.

تفاصيل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

أبطال مسلسل “كارثة طبيعية”

مسلسل “كارثة طبيعية” بطولة الفنان محمد سلام، بالتعاون مع مجموعة من النجوم منهم حمزة العيلي، تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.