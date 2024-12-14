محمد سعد.. نجم الشباك وصانع الضحك الذي أطلق "اللمبي" إلى القمة

يحتفل الفنان محمد سعد اليوم بعيد ميلاده، وهو واحد من أبرز نجوم الكوميديا في السينما المصرية، بفضل موهبته الفريدة وقدرته على تقديم شخصيات مميزة لامست قلوب الجمهور ولكن تبقى شخصية "اللمبي" هي العلامة الأبرز في مسيرته الفنية، التي انطلقت من خلالها شهرته الواسعة وأصبحت تميمة نجاحه في عالم الفن.

"اللمبي".. شخصية حقيقية من واقع الحياة

شخصية "اللمبي" التي قدمها محمد سعد في العديد من الأعمال ليست من وحي الخيال، بل مستوحاة من شخصية حقيقية.

ظهرت لأول مرة في فيلم "الناظر" مع الفنان علاء ولي الدين، حيث اكتشف المخرج شريف عرفة والمؤلف أحمد عبد الله هذه الشخصية.

روى شريف عرفة أن الفكرة جاءت عندما شعر بالحاجة إلى شخصية تضيف جانبًا فكاهيًا للعمل، فتواصل مع أحمد عبد الله الذي أشار إلى معرفته بشخص يحمل هذا الاسم في الجيزة.

معًا، عملا على تطوير الدور وتوسيع مشاهده، ليصبح "اللمبي" عنصرًا محوريًا في نجاح الفيلم.

الانطلاقة الكبرى مع "اللمبي" كبطولة مطلقة

بعد نجاح شخصية "اللمبي" في "الناظر"، حصل محمد سعد على أول بطولة سينمائية مطلقة له من خلال فيلم "اللمبي".



حقق الفيلم نجاحًا هائلًا وأصبح من أعلى الأفلام إيرادات في تاريخ السينما المصرية وقت عرضه.

وواصل سعد استثمار نجاح الشخصية في أفلام أخرى مثل "اللي بالي بالك"، "اللمبي 8 جيجا"، و"فيفا أطاطا"، مما عزز مكانته كنجم شباك لا يُنافس.

محمد سعد.. مشوار طويل مليء بالنجاحات



على مدار مسيرته الفنية، قدم محمد سعد 56 عملًا فنيًا متنوعًا بين السينما، المسرح، التلفزيون، والإذاعة من أبرز أفلامه "عوكل"، "تتح"، "بوشكاش"، وفيلم "الكنز" الذي أظهر فيه قدراته التمثيلية بعيدًا عن الكوميديا المعتادة.

رحلة محمد سعد في الدراما التلفزيونية



رغم نجاحه الكبير في السينما، لم يغفل محمد سعد الدراما التلفزيونية، حيث شارك في 14 مسلسلًا وكان أبرزها مسلسل "شمس الأنصاري"، الذي مثّل أول بطولة مطلقة له في عالم الدراما التلفزيونية.

"اللمبي".. ستة أعمال صنعت الأسطورة

قدّم محمد سعد شخصية "اللمبي" في ستة أعمال مختلفة، بدأتها بفيلم "الناظر"، وواصلها بأفلام مثل "اللمبي"، "اللي بالي بالك"، و"اللمبي 8 جيجا".

تميّزت هذه الأعمال بلمسات كوميدية خاصة جعلت الجمهور يتعلق بالشخصية بشكل كبير، لتحجز مكانها في ذاكرة السينما المصرية.

